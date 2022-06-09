Коммунальщики рассказали, в каких домах в Перми перед праздниками отключат воду

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Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
В Перми продолжают ремонтировать водоводы, случаются и аварии, в связи с чем в пермских домах отключают воду. В компании «Новогор Прикамье» рассказали, какие пермские многоэтажки останутся перед праздниками без воды.
Сегодня, 9 июня, воду с 9.00 до 14.00 отключат в домах по улице Теплогорской 20 и 22, а с 10.00 до 19.00 на Грачева, 19 и КИМ, 2.
В пятницу, 10 июня, с 10.00 до 20.00 воды не будет в домах на следующих улицах:
- Ленина, 57, 59, 61, 63, 73, 75, 77
- Петропавловская, 70, 72, 74;
- Толмачева, 32.
В субботу, 11 июня, воду отключат с 10.00 до 19.30 в домах по адресам:
- Кояновская, 3,5;
- Солдатова, 2, 4, 6, 8, 10, 12;
- Таборская, 20.