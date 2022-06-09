Коммунальщики рассказали, в каких домах в Перми перед праздниками отключат воду

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Перми продолжают ремонтировать водоводы, случаются и аварии, в связи с чем в пермских домах отключают воду. В компании «Новогор Прикамье» рассказали, какие пермские многоэтажки останутся перед праздниками без воды.

Сегодня, 9 июня, воду с 9.00 до 14.00 отключат в домах по улице Теплогорской 20 и 22, а с 10.00 до 19.00 на Грачева, 19 и КИМ, 2.

В пятницу, 10 июня, с 10.00 до 20.00 воды не будет в домах на следующих улицах:

- Ленина, 57, 59, 61, 63, 73, 75, 77

- Петропавловская, 70, 72, 74;

- Толмачева, 32.

В субботу, 11 июня, воду отключат с 10.00 до 19.30 в домах по адресам:

- Кояновская, 3,5;

- Солдатова, 2, 4, 6, 8, 10, 12;

- Таборская, 20.