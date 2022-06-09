Синоптики обещают в Прикамье временное потепление

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Погода в Перми и Пермском крае в ближайшие дни будет напоминать качели – пятница может стать самым теплым днем на этой неделе, но уже в воскресенье, 12 июня, температура воздуха опустится ниже нормы градусов на пять.

- В четверг 9 июня будет происходить смена барического поля, вслед уходящему циклону разовьется промежуточный гребень, который в пятницу 10 июня вновь сменится на ложбину, - прогнозируют специалисты Пермского центра по гидрометеорологии и окружающей среды. - Кратковременные дожди будут выпадать в большинстве районов и в Перми. Столбик термометра в ночное время остановится на отметке 7…12 градусов.

Сегодня в четверг днем температура воздуха прогреется в Прикамье до 16…21 градуса, в Перми столбик термометра будет стоять около 20-градусной отметки.

В пятницу в крае потеплеет до 19...24 градусов, в Перми - до 23 градусов. В субботу будет на пару градусов холоднее.