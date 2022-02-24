В Перми новорожденную девочку назвали именем героини романа Александра Грина

Папа Ассоль Антоновны пришел за документами в загс. Фото: загс Мотовилихинского районе Перми.

В Перми 22 февраля сотрудники загса Мотовилихинского района зарегистрировали рождение девочки с красивым и редким именем Ассоль. За документом пришел папа новорожденной малышки Антон Васильев. Он рассказал, что у них с супругой Марией это первый ребенок, а еще в его семье есть традиция всех детей называть на «А»: так, его отец – Александр, он сам – Антон и он решил продолжить традицию. Дочку назвали как героиню романа Александра Грина «Алые паруса» Ассоль.

Напомним, по информации Управлении ЗАГС администрации города Перми, самыми редкими и необычными именами среди мальчиков в 2021 году стали Арийслав, Бинёмин, Мирил, Маркус, Добромир, Теодор, Варлам, - рассказали в Управлении ЗАГС администрации города Перми. - А среди девочек список единичных имен возглавили Дивина, Евангелина, Медея, Аркадия, Веселина, Эллария.