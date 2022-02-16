«Амкар» готовится к вылету в Сочи

Фото: ФК "Амкар-Пермь"

В ФК «Амкар-Пермь» подвели итоги первого межсезонного сбора, который стартовал в Перми 5 февраля. Впереди у команды — несколько выходных и вылет в Сочи.

Так, за 10 дней февраля в состав клуба вернулись травмированные ранее защитник Никита Верхунов и голкипер Никита Решетняк. С командой тренировались несколько новых футболистов и вратари «Академии-Амкар». По итогам сборов клуб пополнили два новичка: форвард Вячеслав Журавлев и защитник Антон Бочаров.

Напомним, 20 февраля у «Амкара» стартует сбор в Сочи. На сборе клуб проведет серию товарищеских матчей с клубами из России и Беларуси. О том, с кем сыграет «Амкар» на сборе, мы рассказывали здесь.