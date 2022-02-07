«Т Плюс» в Пермском крае в 2021 году нарастила выработку электроэнергии и тепла

Фото: «Т Плюс»

Электростанции Пермского филиала ПАО «Т Плюс» в 2021 году выработали 5,08 млн кВтч электроэнергии, что на 5% выше аналогичного показателя 2020 года (4,82 млн кВтч). С коллекторов ТЭЦ и котельных клиентам отпущено 11,5 млн Гкал, по сравнению с 2020 годом увеличение составило 13% (10,2 млн Гкал).

Прирост выработки вызван холодной погодой в городах присутствия компании – Перми, Краснокамске, Березниках и Чайковском, и ранним стартом отопительного сезона 2021-2022 гг. Также увеличение показателей связано с высоким спросом на электроэнергию компании.

Коэффициент использования установленной электрической мощности станций достиг 46%, увеличившись в сравнении с 2020 годом на 2,3 процентных пункта.

В 2021 году Пермский филиал «Т Плюс» реализовал масштабную инвестиционную программу, вложив в развитие теплоисточников и теплосетей порядка 2 млрд рублей, в том числе, 700 млн рублей направлено на перекладку теплосетей. Была продолжена модернизация мощностей Пермской ТЭЦ-9 по федеральной программе ДПМ-2, в рамках которой до конца 2022 года завершится строительство двух новых паросиловых генераторов.

«Т Плюс» намерена нарастить инвестиции в теплоснабжение Пермского края в рамках перехода на новую модель рынка тепла Перми и Чайковского. По решению Правительства РФ в этих городах с 2022 года вводится ценовая зона теплоснабжения. Благодаря этому в течение 15 лет планируется переложить более 406 км теплосетей во всех районах краевой столицы, что составляет порядка 33% всех теплопроводов.

После перехода на новую модель рынка теплоснабжения вложения энергокомпании в повышение теплосетевой надежности Перми, ориентировочно, составят 28,6 млрд рублей до 2035 года. В Чайковском новая модель рынка тепла позволит компании дополнительно направить на развитие тепловой инфраструктуры свыше 900 млн рублей.