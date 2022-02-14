За сутки коронавирусом заболели более 4,5 тысяч пермяков

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За прошедшие сутки в Пермском крае провели 14 795 ПЦР-исследований на коронавирус. По результатам тестов опасную инфекцию подтвердили у 5 545 прикамцев. Большинство заболевших проживает в Перми - 4 652 человека. В Пермском районе положительный тест на COVID-19 получили 288 жителей. В Кунгуре - 174, в Кунгурском районе - 144, в Бардымском округе - 103.

В Осинском городском округе новая коронавирусная инфекция подтверждена у 50 человек, в Чайковском у 25, в Губахе у 21, в Куединском городском округе у 20, в ЗАТО Звездный у 17, в Чусовском городском округе и в Кизеле по 13.

5 новых случаев заболевания диагностировано в Александровском муниципальном округе, 4 – в Добрянском городском, 3 – в Чернушинском, по 2 – в Лысьвенском городском и Большесосновском муниципальном округах.

Еще в 9 территориях подтверждения COVID-19 получили по 1 пациенту: это Кудымкар, Верещагинский, Нытвенский, Соликамский, Ильинский, Октябрьский и Очерский городские и Уинский и Кудымкарский муниципальные округа.

Напомним, накануне состоялось заседание оперативного штаба по предупреждению распространения коронавирусной инфекции. На нем главный санитарный врач Виталий Костарев отметил, что Пермский край находится на 1-м месте по заболеваемости в Приволжском округе и динамика заболеваемости коронавирусом в Прикамье крайне неблагополучная.

В связи с этим было решено продлить текущие ограничительные меры до 28 февраля. Также торговые центры теперь будут обязаны пускать посетителей только в масках. Эта мера будет прописана в документе отдельным пунктом и вступит в силу с момента опубликования указа.

Кроме этого с 1 февраля 30% государственных гражданских служащих, предприятий и учреждений переведут на удаленку. Руководителям других предприятий также рекомендована эта мера.