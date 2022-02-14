В 2021 году «Т Плюс» обновила более 17 километров теплоизоляции в Перми

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Пермские тепловые сети в ходе подготовки к отопительному сезону 2021-2022 выполнили обновление 17,3 км изоляции на тепловых сетях различного диаметра в Перми. Замена изоляционного покрытия позволит снизить тепловые потери и повысить надежность теплоснабжения клиентов Пермского филиала ПАО «Т Плюс». На данные мероприятия энергокомпания направила свыше 117 млн рублей.

Специалисты ПТС смонтировали современную изоляцию на тепловыводах Пермской ТЭЦ-9 в Индустриальном районе Перми. Это крупнейший левобережный теплоисточник, на котором по федеральной программе ДПМ-2 проводится модернизация двух энергоблоков. Введение в строй новых мощностей позволит уже в следующем отопительном сезоне еще более надежно подавать отопление и горячую воду жителям левобережной части Перми.

Также новая изоляция появилась на теплопроводах в микрорайоне Гайва в зоне теплоснабжения Пермской ТЭЦ-13, поселке Новые Ляды и микрорайоне Закамск Кировского района Перми. В этих территориях особенно остро стояла проблема повреждения изоляционного слоя теплосетей злоумышленниками.

Обновление изоляции – обязательная часть подготовки к осенне-зимнему периоду, отмечает технический директор – главный инженер Пермских тепловых сетей Пермского филиала ПАО «Т Плюс» Сергей Гужев.

«Ежегодно энергокомпания уделяет внимание мероприятиям по повышению энергоэффективности, в том числе, замене изоляции на обслуживаемых теплосетях. Со своей стороны, «Т Плюс» выполняет свои обязательства по обеспечению режимов теплоподачи. Призываю всех горожан соблюдать осторожность вблизи теплосетевых объектов, и информировать о фактах повреждения теплоизоляционного слоя», - призывает он.

Сообщать о фактах хищения тепловой изоляции необходимо в Тепловую справочную службу по тел. 8 (342) 243-72-99 (с 01.03.2022 г. новый номер сервиса – (342) 259-39-98).