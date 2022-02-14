В Перми на неделе 23 дома останутся без холодной воды

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Перми на начавшейся неделе без холодной воды останутся 23 дома. Об этом сообщили в «Новогоре-Прикамье».

Так, 15 февраля с 09:00 до 19:00 воды не будет в домах по адресам:

- улица Голева, 10, 10Б;

- улица Плеханова, 61Б, 62, 66, 68;

В четверг, 17 февраля воды не будет в домах по адресам:

- улица Вагановых, 11;

- улица Веры Фигнер, 2, 6, 13;

- улица Грибоедова, 130;

- улица Крупской, 9;

- улица Металлургов, 9;

- улица Морская, 6;

- улица Советская, 1;

- улица Уральская, 102, 104, 78, 80, 80А, 88, 90;

- улица Фрезеровщиков, 50.