В Перми на неделе 23 дома останутся без холодной воды

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Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
В Перми на начавшейся неделе без холодной воды останутся 23 дома. Об этом сообщили в «Новогоре-Прикамье».
Так, 15 февраля с 09:00 до 19:00 воды не будет в домах по адресам:
- улица Голева, 10, 10Б;
- улица Плеханова, 61Б, 62, 66, 68;
В четверг, 17 февраля воды не будет в домах по адресам:
- улица Вагановых, 11;
- улица Веры Фигнер, 2, 6, 13;
- улица Грибоедова, 130;
- улица Крупской, 9;
- улица Металлургов, 9;
- улица Морская, 6;
- улица Советская, 1;
- улица Уральская, 102, 104, 78, 80, 80А, 88, 90;
- улица Фрезеровщиков, 50.