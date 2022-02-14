Пермские полицейские рассказали, где нашли пропавшего 10-летнего мальчика

Пропавшего мальчика нашли в Ленинском районе Перми. Фото: Мария ЛЕНЦ

В Перми сегодня утром полицейские нашли пропавшего 10-летнего мальчика. Накануне он ушел из дома в селе Усть-Качка. Родители забили тревогу, когда днем сын не вернулся домой и обратились с заявлением в полицию.

К поискам подключились волонтеры, искали вечером и ночью, а уже утром школьника нашли сотрудники уголовного розыска.

- Полицейские установили, что мальчик на автобусе добрался до Перми, - сообщает ГУ МВД по Пермскому краю. - Вскоре он был найден на одной из улиц Ленинского района. Жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает.

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