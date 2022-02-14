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Общество14 февраля 2022 11:46

В Перми прививку от коронавируса без записи можно сделать в двух торговых центрах

Режим работы с 4 по 20 февраля сообщили в Минздраве региона
Анна Маркова
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В Перми на неделе с 14 по 20 февраля будут работать два пункта вакцинации.

В Перми на неделе с 14 по 20 февраля будут работать два пункта вакцинации.

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Перми на неделе с 14 по 20 февраля будут работать два пункта вакцинации. График работы сообщили в Минздраве Прикамья.

Один из них расположен в ТРК «Планета», шоссе Космонавтов, 162б, 1-й этаж. Он будет работать с 15.00 до 18.00. Там есть вакцина «ГамКовидВак», «Спутник Лайт».

Второй пункт в ТРК «СПЕШИLOVE», ул. Спешилова, 114, 1-й этаж. Он будет работать с 15 по 20 февраля с 11.00 до 17.00. Здесь можно привиться вакциной «ГамКовидВак», «Спутник Лайт», «КовиВак», «ЭпиВакКорона». Не забудьте взять паспорт и СНИЛС.

Кстати, по информации регионального Минздрава первичную прививку сделали более 1 млн 163 тыс. жителей. Это 58,3% от всего взрослого населения.