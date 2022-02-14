В Перми прививку от коронавируса без записи можно сделать в двух торговых центрах

В Перми на неделе с 14 по 20 февраля будут работать два пункта вакцинации. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Перми на неделе с 14 по 20 февраля будут работать два пункта вакцинации. График работы сообщили в Минздраве Прикамья.

Один из них расположен в ТРК «Планета», шоссе Космонавтов, 162б, 1-й этаж. Он будет работать с 15.00 до 18.00. Там есть вакцина «ГамКовидВак», «Спутник Лайт».

Второй пункт в ТРК «СПЕШИLOVE», ул. Спешилова, 114, 1-й этаж. Он будет работать с 15 по 20 февраля с 11.00 до 17.00. Здесь можно привиться вакциной «ГамКовидВак», «Спутник Лайт», «КовиВак», «ЭпиВакКорона». Не забудьте взять паспорт и СНИЛС.

Кстати, по информации регионального Минздрава первичную прививку сделали более 1 млн 163 тыс. жителей. Это 58,3% от всего взрослого населения.