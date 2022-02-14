По качеству жизни Пермский край оказался на 49-м месте среди регионов России

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В рейтинге качества жизни за год Пермский край опустился на одну строчку и сейчас занимает 49-е место среди всех российских регионов, уступая Пензе, Тамбову, Брянску.

Эксперты РИА Новости составили рейтинг на основе 67 показателей, оценивающих фактическое состояние условий жизни и ситуации в социальной сфере в регионах. Учитывались уровень доходов населения, занятость, жилищные условия, безопасность, демографическая ситуация, экология и климат, здоровье и уровень образования, развитость инфраструктуры…

Первые три места традиционно занимают Москва, Санкт-Петербург и Московская область. Три последних – у Еврейской автономной области, Карачаево-Черкесии и республики Тыва.

Пермский край находится в середине списка из 85 регионов, хотя и ближе к хвосту. Чуть лучше дела обстоят в Крыму, чуть хуже – в Томской области. В прошлом году у Прикамья было 48 место.