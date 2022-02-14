Уральский завод противогололедных материалов строит энергомост

ООО «Уральский завод противогололедных материалов» (ООО «УЗПМ» входит в бизнес-сообщество WTG) завершает реализацию проекта по обеспечению энергоресурсами новых производств на промплощадке в г.Краснокамске. Партнером проекта выступил Пермский филиал компании «Т Плюс», крупнейшей российской частной компании в сфере электроэнергетики и теплоснабжения. Объем инвестиций УЗПМ в проект составил более 100 миллионов рублей.

Проект «Наружный паропровод с трубопроводом возврата конденсата и сетью электроснабжения» разрабатывался аккредитованной организацией в течение полугода. На сегодняшний день получено заключение экспертизы промышленной безопасности.

Энергомост включает в себя изолированную линию электропередачи, каналы подачи пара и возврата конденсата – подготовленной дистиллированной воды для дальнейшего использования в системах ТЭЦ. Объект оснащен современной автоматикой, которая блокирует подачу энергии и пара в аварийных ситуациях: перепады давления, потеря герметичности, пробой изоляции на электрической части.

Ввод в эксплуатацию линии транспортировки обеспечит бесперебойную поставку на производственные площадки «УЗПМ» до 35тонн/час основного теплового ресурса – чистого пара и электроэнергии в объеме до 10 МВт. В качестве источника энергоснабжения будет использоваться Закамская ТЭЦ-5. Дальнейшим обслуживанием объекта будут заниматься специалисты ПАО «Т Плюс».

Начало разбора энергоресурсов запланировано на июль 2022 года, когда завершатся пусконаладочные работы нового производства в рамках крупнейшего за всю историю УЗПМ инвестиционного проекта «E-EBNER».

Алексей Керов, технический директор ООО «Уральский завод противогололедных материалов»:

- В своей работе мы руководствуемся рабочей документацией и Постановлением Правительства РФ, предусматривающим порядок строительства и реконструкции линейных объектов, к которым относится и паропровод. Проектная документация соответствует нормативной документации РФ и согласована с администрацией городского округа Краснокамск. Сейчас мы на финальной стадии масштабного проекта, связанного с миллиардными инвестициями, открытием нового производства и созданием новых рабочих мест. Успешная реализация проекта позволит нам строить серьезные планы по дальнейшему развитию промплощадки и масштабированию производства.