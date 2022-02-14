В Перми скончался бывший главный внештатный фтизиатр Пермского края

В Перми на 78 году скончался бывший главный внештатный фтизиатр Пермского края Валерий Рейхардт.

В Перми на 78 году скончался бывший главный внештатный фтизиатр Пермского края Валерий Рейхардт. Его не стало 11 февраля.

Валерий Владимирович Рейхардт известный врач, его биография очень обширная. До 1970 года работал в Осинском противотуберкулезном диспансере врачом-фтизиатром, затем врачом-рентгенологом и главным врачом. Трудился в городском противотуберкулезном диспансере №1 заведующим терапевтическим отделением, работал в областном противотуберкулезном диспансере, в 2002 году был назначен главным врачом.

Он был врачом высшей квалификации, главным внештатным фтизиатром Пермского края, координировал работу всей фтизиатрической службы региона. Многократно награжден государственными наградами.