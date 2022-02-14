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Общество14 февраля 2022 8:25

В Перми на месте ресторана Francesco trattoria открылось арт-пространство

В нем будут проходить мастер-классы и выставки
Григорий СЕРЕДКИН
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Фото: instagram

Фото: instagram

В центре Перми на месте бывшего ресторана Francesco trattoria (Комсомольский проспект, 10) появилось арт-пространство «Другие круги». Развитием проекта занимается Центральный выставочный зал.

«Другие круги» - это дополнительное выставочное помещение для проведения камерных экспозиций. Также в нем будут проходить мастер-классы, встречи, показы кинофильмов, лекции и конференции», - сообщается в соцсетях «Центрального выставочного зала».

Напомним, ранее по этому адресу располагался известный пермский ресторан Francesco trattoria. К сожалению, летом прошлого года заведение закрылось.