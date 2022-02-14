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Общество14 февраля 2022 8:11

Вакцинацию против коронавируса прошли более тысячи детей в Пермском крае

Всего в регионе прививку сделали более 58% взрослых
Анна Маркова
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Детей прививают вакциной "Спутник М".

Детей прививают вакциной "Спутник М".

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Пермском крае продолжается вакцинация против коронавирусной инфекции. По информации регионального Минздрава первичную прививку сделали более 1 млн 163 тыс. жителей. Это 58,3% от всего взрослого населения.

Вакцинация среди детей от 12 до 17 лет также продолжается, «Спутник-М», поставили уже более 1 тысяче несовершеннолетним - 48,6 % от всей вакцины, которая поступила в край. Остальная часть будет израсходована на основании письменных согласий, поступивших от родителей.

Напомним, что за последние дни заболеваемость ковидом среди детей в регионе остается на высоком уровне, более 1000 случаев каждый день. Прививки против инфекции делают по месту учебы, а также в детских поликлиниках по предварительной записи.