Комбинат «Свезы» в Прикамье празднует день рождения

Фото: «Свеза»

Днем рождения комбината в поселке Уральский принято считать 14 февраля. В этот день в 1956 году производственная площадка выпустила первые листы фанеры. Уже в 1958 году комбинат начал отправлять фанеру на экспорт. Год за годом производство расширялось, вводились принципиально новые продукты. С 1963 года здесь было освоено производство большеформатной фанеры, а с 1956 года комбинат начал выпускать древесно-стружечные плиты.

Интенсивные темпы роста и развития сохраняются и сегодня. Каждый год коллектив устанавливает новые рекорды, расширяется география продаж фанерной продукции, осваивается производство новых продуктов, комбинат модернизируется.

Фото: «Свеза»

За два последних года в основных производственных корпусах была проведена реконструкция и мощности комбината возросли более чем на 20%. В 2020 году на площадке было налажено производство биотоплива. Совсем скоро «Свеза» в Уральском представит новые позиции в ассортименте – продукты с повышенными декоративными и механическими свойствами.

Фото: «Свеза»

В 2021 году коллектив установил очередной исторический рекорд производства - выпустил 221 тыс. м3 фанеры. Рекордно высокого качества достигло в этот период и производство ДСП, а сам объем вырос на 10%. В этом же году комбинат в Уральском стал лауреатом премии «Экспортер года», заняв 3 место в категории «Крупный бизнес». Это стало возможным благодаря тому, что география продаж предприятия расширилась на 14 новых стран – до 79 (включая страны Западной Европы, Ближнего и Дальнего Востока, страны Азии, Африки, Южной и Северной Америки, Австралии.

Фото: «Свеза»

В прошедшем году комбинат направил на модернизацию 211 млн рублей. Были реализованы инвестиционные проекты в области промышленной безопасности, экологии, устанавливалось новое оборудование, модернизированы существующие мощности. За год налоговые отчисления комбината в бюджеты всех уровней составили более 1,1 млрд рублей. Эти и многие другие факторы демонстрируют высокие темпы развития промышленной площадки «Свезы» в Пермском крае.

«Свеза» активно участвует в жизни территории своего присутствия. С поддержкой комбината развивается спорт Уральского – юношеские и взрослые команды по хоккею, футболу участвуют в местных, окружных и краевых соревнованиях. Школьники посещают секции самбо и тяжелой атлетики. Комбинат поддержал запуск таких инфраструктурных проектов, как строительство нового хоккейного корта, реконструкция кинозала в местном доме культуры. Участвует в проектах экологического воспитания школьников - летнем детском лагере экологической направленности и с участием волонтеров реализует проекты местного школьного лесничества.