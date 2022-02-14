В Прикамье на неделе потеплеет до нуля градусов

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Пермском крае на начавшейся неделе потеплеет до нуля градусов. Такой прогноз сделали в научно-популярном проекте «Метеоролог и я». Средняя температура воздуха ожидается теплее нормы на 5-7 градусов.

В понедельник и вторник на термометре будет -10…-5 градусов. Самая теплая погода прогнозируется на среду, четверг и пятницу. Так, в среду столбик термометра дойдет до нуля. В следующие два дня будет держаться в районе -6…-1 градуса, однако в пятницу возможен порывистый ветер до 15 метров в секунду.

Понедельник и вторник принесут умеренные осадки. Снег и метель наступят в пятницу, в северной части региона.