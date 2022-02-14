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Спорт14 февраля 2022 6:17

Пермский «Молот» одержал очередную победу

До конца регулярного чемпионата остается две игры
Источник:kp.ru
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Фото: ХК "Молот"

Фото: ХК "Молот"

В прошедшие выходные пермский ХК «Молот» одержал очередную победу в регулярном чемпионате ВХЛ. На этот раз – над воронежским «Бураном». Игра на выезде завершилась со счетом 4:2.

Шайбы за нашу команду в первом периоде забросили 20-летний Артем Ощепков и Александр Ощепков. В третьем периоде – Иван Зенчиков и Даниил Сероух.

Благодаря победе «молотобойцы» поднялись на шестое место турнирной таблицы ВХЛ. До конца «регулярки» осталось две игры – 15 и 17 февраля. Соперники – тульский АКМ и «Тамбов» (все - 0+). После стартует стадия плей-офф.

Напомним, ранее пермяки одержали победу над прямым конкурентом - «Ростовом».