Центр баскетбола, ледовая арена и спорткомплекс с бассейном в Перми будут построены в рамках ГЧП

Дмитрий Махонин Фото: архив "КП"

39 объектов, находящихся в Пермском крае, планируется построить или восстановить при участии инвесторов. Их список утвердили на заседании краевого правительства.

- Государственно-частное партнерство – один из наиболее эффективных механизмов, позволяющих улучшать качество жизни людей, - не раз подчеркивал губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. - Помимо уже действующих соглашений региональные власти рассматривают возможность реализации еще порядка 240 проектов в партнерстве с компаниями в форматах концессионных соглашений и частных инициатив.

В числе объектов, включенных в перечень, - строительство современного онкодиспансера в Перми. Частным партнером планирует выступить ГК «МедИнвестГрупп». Также в 2022 году планируется заключить концессионные соглашения по возведению восьми школ в Перми и Пермском районе.

В Пермском крае в рамках ГЧП успешно реализуются проекты в сфере спорта. Так, в 2021 году подписано первое соглашение по строительству крытого многофункционального спортивного центра для круглогодичного использования в Перми по ул. Аркадия Гайдара, 13б. На этапе подготовки находится проект ГЧП по возведению «Центра баскетбола «АЭРОСФЕРА» по ул. Подлесная, 41 в Перми. Кроме этого, региональные власти активно ищут инвесторов на строительство ледовой арены в микрорайоне Ива, многофункциональной спортивной арены на ул. Локомотивной и спортивного комплекса с бассейном на ул. Шпальной.

Также в перечень вошли котельные краевого детского санатория для больных туберкулезом № 1 «Ирень», лагерь для организации отдыха детей в пос. Новоильинский, автомобильные дороги «Кунья-Губаха» и «Северный обход г. Перми», 21 проект по установке базовых станций сотовой связи на автомобильных дорогах Прикамья.