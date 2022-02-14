В Перми осудят пассажира, который ударил сотрудницу аэропорта

Пермяк даже со второй попытки не смогу улететь в Москву. Фото: Анна Маркова

В Перми 30-летнего мужчину ждет суд за хулиганство в аэропорту. Инцидент произошел 30 января. День у 29-летнего пермяка не задался с самого утра. Сначала он опоздал на рейс в Москву, потом купил другой билет и ожидал регистрации на посадку в стерильной зоне.

Через некоторое время ему почудилось, что он опять пропустил свой рейс. Мужчина подошел к стойке регистрации выхода на посадку и в грубой форме обратился к сотруднице аэропорта.

Он требовал пропустить его в самолет, который следовал в Московский аэропорт «Домодедово», хотя билет он купил до «Шереметьево». В ход сначала пошли словесные оскорбления, а затем дебошир толкнул сотрудницу аэропорта и ударил кулаком в лицо. На место вызвали сотрудников транспортной полиции. Хулигана задержали.

- В настоящее время дознавателями Пермского ЛО МВД России на транспорте возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство», - сообщает пресс-служба ведомства.

Мужчине грозит штраф или обязательные работы.