В Перми окончены поиски 10-летнего мальчика

Мальчик найден, жив. Фото: архив "КП"

В Пермском крае окончены поиски 10-летнего мальчика. Накануне вечером волонтеры обратились к жителям региона за помощью в распространении информации. Были организованы поиски ребенка, который не вернулся домой 13 февраля. Он проживает в селе Усть-Качка.

Поисковый отряд имени Ирины Бухановой утром 14 февраля сообщил, что мальчик нашелся, жив! Можно снять репосты.

Напомним, что в Перми продолжаются поиски пропавшей 22-летней студентки географического факультета Анны Стерляговой.