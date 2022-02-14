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Общество14 февраля 2022 5:31

В Перми окончены поиски 10-летнего мальчика

Волонтеры просят снять репосты
Анна Маркова
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Мальчик найден, жив.

Мальчик найден, жив.

Фото: архив "КП"

В Пермском крае окончены поиски 10-летнего мальчика. Накануне вечером волонтеры обратились к жителям региона за помощью в распространении информации. Были организованы поиски ребенка, который не вернулся домой 13 февраля. Он проживает в селе Усть-Качка.

Поисковый отряд имени Ирины Бухановой утром 14 февраля сообщил, что мальчик нашелся, жив! Можно снять репосты.

Напомним, что в Перми продолжаются поиски пропавшей 22-летней студентки географического факультета Анны Стерляговой.