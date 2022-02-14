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Общество14 февраля 2022 4:48

В Пермском крае волонтеры примут в дар щенка для поисков людей

С собакой будет заниматься кинолог
Анна Маркова
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Волонтерам нужен щенок немецкой овчарки.

Волонтерам нужен щенок немецкой овчарки.

Фото: Евгения ГУСЕВА

В Пермском крае волонтеры поискового отряда "Регион 59" в Чусовом и Лысьве обратились с просьбой к жителям региона. Для поисков пропавших людей им нужна собака, а точнее щенок немецкой овчарки.

- Мы гарантируем должное питание и уход за собачкой, - говорит Людмила Добрякова, координатор поискового отряда в Чусовом. – Ее будет дрессировать хороший кинолог, сделаем все необходимые прививки.

Если вы хотите помочь волонтерам, позвоните по телефону: 8(995)545-62-32 - Андрей; 8(952)335-27-70 – Людмила.