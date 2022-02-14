В Пермском крае волонтеры примут в дар щенка для поисков людей

Волонтерам нужен щенок немецкой овчарки. Фото: Евгения ГУСЕВА

В Пермском крае волонтеры поискового отряда "Регион 59" в Чусовом и Лысьве обратились с просьбой к жителям региона. Для поисков пропавших людей им нужна собака, а точнее щенок немецкой овчарки.

- Мы гарантируем должное питание и уход за собачкой, - говорит Людмила Добрякова, координатор поискового отряда в Чусовом. – Ее будет дрессировать хороший кинолог, сделаем все необходимые прививки.

Если вы хотите помочь волонтерам, позвоните по телефону: 8(995)545-62-32 - Андрей; 8(952)335-27-70 – Людмила.