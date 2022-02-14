В Перми вынесли приговор начальнику промышленного предприятия за смерть сотрудницы

Сотрудницу предприятия увезли в больницу, но спасти не смогли. Фото: архив "КП"

В Перми состоялся суд над начальником производства АО «ГалоПолимер Пермь». Об этом сообщает прокуратура Пермского края. Его признали виновным в нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека.

Этот трагический случай произошел в июне 2020 года. Начальник производства дал указание аппаратчику о сливе кубовых остатков в другую емкость. При этом он не убедился, что такие работы относятся к газоопасным, не оформил наряд допуск на проведение работ, проигнорировал обязанности по организации таких работ в безопасных условиях.

Сотрудник работу выполнил, допустил разгерметизацию емкости, в итоге, в соседнем цехе концентрация опасного токсичного газа в несколько раз превысила предельно-допустимую норму. Находящаяся там сотрудница предприятия, отравилась парами опасного вещества, ее госпитализировали, но женщина скончалась.

Суд приговорил начальника к 1 году колонии-поселении с лишением права занимать руководящие должности на 2 года. Родственников погибшей с предприятия взыскано 6,5 миллионов рублей.