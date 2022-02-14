За минувший год в Перми произошло 22 аварии по вине водителей автобусов и трамваев

Пермь в числе городов с наименьшей аварийностью на дорогах в России. Фото: Олег Укладов

В Перми в 2021 году произошло 22 аварии по вине водителей автобусов и трамваев, в то время, как в 2019 их было зарегистрировано 45. Об этом сообщает городской департамент транспорта. По данным обращений по ОСАГО в страховую компанию, составлен рейтинг самых аварийных городов в России прошлого года, учитывались ДТП и личного транспорта.

Пермь оказалась на четвертом месте среди городов России, где реже всего случались ДТП.