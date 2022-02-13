В центре Перми открылся торговый центр «iMALL Эспланада»

Фото: Заставка на сайте торгового центра.
В Перми на улице Петропавловская, 73а открылся торговый центр «iMALL Эспланада», сообщается на сайте центра.
Пока торговые площади заполнены частично. Посетители могут побывать в фуд-корте и нескольких магазинах. Молл планирует разместить на своей территории магазины известных брендов одежды, техники, оптики, косметики.
Всего более 100 магазинов, 500 парковочных мест.
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