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Общество13 февраля 2022 13:42

Краснокамск оказался первым по числу заболевших коронавирусом за сутки

Новые случаи зафиксированы во всех территориях
Анна Маркова
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Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Пермском крае коронавирусная инфекция подтвердилась у 5 553 жителей в 43 территориях. Впервые за все время пандемии лидерство по количеству заболевших не у Перми, а у Краснокамска – 857 случаев. На втором месте оказался Чернушинский городской округ – 521 заболевший, в Чусовском округе – у 514. В Перми за прошедшие сутки ковид подтвердился у 356. В Осинском округе – у 326, еще у 271 – в Пермском районе.

Много заболевших в Кунгуре и Верещагинском округе - 223, в Очерском округе – 216, в Губахе – 196, в Горнозаводском округе – 185, в Добрянском округе – 177, в Соликамском округе – 147, в Кунгурском районе – 144, в Куединском округе – 143, в Березниках – 142, в Лысьвенском округе – 140, в Сивинском округе – 121.

Всего с начала пандемии в Прикамье подтверждено 245 970 случаев заболевания коронавирусом.

В стационарах в тяжелом состоянии на сегодня находятся 298 пациентов, 104 подключены к аппаратам ИВЛ. За вчерашний день скончались от последствий коронавируса 20 пациентов, всего - 7 994 человек. За сутки в регионе проведено 19 235 ПЦР-тестов.