В Пермском крае 5 553 новых случая коронавирусной инфекции за сутки

За сутки в регионе проведено 19 235 ПЦР-тестов. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Пермском крае коронавирусную инфекцию за прошедшие сутки выявили у 5553 жителей, днем ранее их было 5557. Роспотребнадзор сообщает, что из новых заболевших - 1 362 - дети до 17 лет. Всего с начала пандемии в Прикамье подтверждено 245 970 случаев заболевания коронавирусом.

В стационарах в тяжелом состоянии находятся 298 пациентов, 104 подключены к аппаратам ИВЛ. За вчерашний день скончались от последствий коронавируса 20 пациентов, всего - 7 994 человек. За сутки в регионе проведено 19 235 ПЦР-тестов.