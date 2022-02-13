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Общество13 февраля 2022 9:00

В Пермском крае 5 553 новых случая коронавирусной инфекции за сутки

Скончались от последствий ковида еще 20 человек
Анна Маркова
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За сутки в регионе проведено 19 235 ПЦР-тестов.

За сутки в регионе проведено 19 235 ПЦР-тестов.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Пермском крае коронавирусную инфекцию за прошедшие сутки выявили у 5553 жителей, днем ранее их было 5557. Роспотребнадзор сообщает, что из новых заболевших - 1 362 - дети до 17 лет. Всего с начала пандемии в Прикамье подтверждено 245 970 случаев заболевания коронавирусом.

В стационарах в тяжелом состоянии находятся 298 пациентов, 104 подключены к аппаратам ИВЛ. За вчерашний день скончались от последствий коронавируса 20 пациентов, всего - 7 994 человек. За сутки в регионе проведено 19 235 ПЦР-тестов.