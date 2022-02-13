В Перми к 300-летнему юбилею учредили медаль и памятный знак

«Юбилейная медаль «Во славу и развитие Перми».

В Пермском крае к юбилею столицы в 2023 году учреждены две государственные награды – это юбилейная медаль «Во славу и развитие Перми» и памятный знак «Трудовому коллективу за вклад в развитие Перми». Указ подписан губернатором Дмитрием Махониным. Уже известно, как они будут выглядеть, и кто может претендовать на их получение.

Медалью будут награждать граждан, внесших значительный вклад в социально- экономическое развитие города Перми. Кандидатур будут вносить депутаты на рассмотрение мэру Перми, а затем их утвердит губернатор региона.

Памятный знак будут вручать трудовым коллективам, независимо от форм собственности.

«Юбилейная медаль «Во славу и развитие Перми» изготовят из серебристого металла в форме круга, диаметром 29 мм с выпуклым бортиком.

«Юбилейный памятный знак «Трудовому коллективу за вклад в развитие Перми» будет выполнен из серебристого металла в форме круга диаметром 100 мм с выпуклым бортиком.