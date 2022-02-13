В Пермском крае мужчина убил брата-инвалида

Следователи задержали подозреваемого, его ждет суд. Фото: архив "КП"

В Гремячинске 55-летний мужчина убил родного брата - инвалида второй группы. Преступление произошло 2 ноября 2021 года. В квартире они вместе распивали спиртное, но затем поссорились. Обвиняемый схватился за нож и ударил им брата. Затем сам вызвал «скорую». Пострадавшего отвезли в больницу, но спасти его не удалось.

Злоумышленника задержали и возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».

СКР по Пермскому краю сообщает, что дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.