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Происшествия13 февраля 2022 7:37

В Пермском крае мужчина убил брата-инвалида

Обвиняемы сам вызвал ему скорую, но спасти раненого не удалось
Анна Маркова
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Следователи задержали подозреваемого, его ждет суд.

Следователи задержали подозреваемого, его ждет суд.

Фото: архив "КП"

В Гремячинске 55-летний мужчина убил родного брата - инвалида второй группы. Преступление произошло 2 ноября 2021 года. В квартире они вместе распивали спиртное, но затем поссорились. Обвиняемый схватился за нож и ударил им брата. Затем сам вызвал «скорую». Пострадавшего отвезли в больницу, но спасти его не удалось.

Злоумышленника задержали и возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».

СКР по Пермскому краю сообщает, что дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.