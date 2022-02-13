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Общество13 февраля 2022 6:21

В Минсоцразвития Пермского края рассказали об изменениях в выплатах на детей

Они касаются зачислений на первого, третьего и последующего ребенка
Анна Маркова
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Выплата на детей проиндексирована.

Выплата на детей проиндексирована.

Фото: Юлия Лоза

С января 2022 года В Пермском крае проиндексирован размер выплаты на третьего и последующего ребенка, об этом сообщает региональное Министерство социального развития. С этого года выплата будет увеличена и составляет 11569 рублей.

В связи с этим изменением всем получателям этой категории в феврале выплата на третьего и последующего ребенка поступит в новом размере, а также будет перечислена доплата за январь 2022 года - 445 рублей.

Выплаты на первого ребенка в данный момент не проиндексирована. Ожидается принятие федерального нормативно-правового документа, после которого деньги поступят в новом размере.

По вопросам выплат жители могут позвонить в Центр социальных выплат и компенсаций Пермского края по телефону 8-800-30-28-389.