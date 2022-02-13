Появилось видео момента массовой аварии в Пермском крае

Водителя зажало в искореженном автомобиле. Фото: ГУ МЧС по Пермскому краю.

В Пермском крае 12 февраля произошло массовое ДТП. В нем пострадали три человека. Момент автоаварии снял регистратор одного из участников ДТП. Видео опубликовал телеграмм-канал SHOT.

На нем фура врезается в легковушку, а затем задевает другой грузовик. Водитель машины, в которой находился регистратор, чудом ушел от столкновения.

- По предварительной информации, водитель «Мицубиси» выехал на встречную полосу, - рассказали в УГИБДД по Пермскому краю. - Своим маневром он спровоцировал столкновение двух грузовиков и одного авто.

Спасателям пришлось доставать пострадавших из искореженных автомобилей.