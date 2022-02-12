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Общество12 февраля 2022 14:00

Синоптики удивлены необычным распределением осадков в Прикамье

Больше всего снега выпадает на юге и юго-западе края
Григорий СЕРЕДКИН
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Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Синоптики ГИС-центра ПГНИУ удивлены необычным распределением осадков в Прикамье, которое наблюдается с января.

Так, больше всего снега выпадает на юге и юго-западе региона. Там месячная норма осадков в феврале составляет менее 30 мм. А Пермь оказывается на северной периферии зоны сильных снегопадов.

«С начала месяца в Чайковском выпало уже 32 мм осадков. А это больше месячной нормы. В Октябрьском 29 мм, в Чернушке 23 мм, в Ножовке 26 мм, в Оханске 21 мм. А в Перми - всего 13 мм», - пояснили синоптики.

Также специалистов удивляет соседний Ижевск. Там с февраля выпало 40 мм, или полторы месячных нормы осадков. Высота снежного покрова составляет 81 см (в Перми - 56 см).

«Такое распределение осадков связано с влиянием малоподвижного фронта в начале февраля, который принес сильные продолжительные снегопады. И в последние два дня сильные осадки также обходили краевой центр стороной, а выпадали в основном на юге и на западе края», - добавили в ГИС-центре.