В Прикамье выявили более 5,5 тысяч заражений коронавирусом за сутки

Фото: permkrai.ru

В Пермском крае – впервые более 5,5 тысяч заражений ковидом за сутки. Инфекцию выявили у 5 557 человек. Число подтвержденных заражений за время пандемии в регионе достигло 240 417.

1 349 новых зараженных - это дети и подростки до 17 лет.

В краевых стационарах в тяжелом состоянии остаются 300 пациентов с коронавирусом, 109 подключены к аппаратам ИВЛ. На дому изолировано 64 479 жителей края.

С начала пандемии от последствий инфекции в регионе скончались 7 974 пациента. 24 ушли из жизни за прошедшие сутки.