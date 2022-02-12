В Прикамье в ДТП с грузовиками пострадали три человека

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

12 февраля в Нытвенском районе Прикамья около 11:00 произошло ДТП с пострадавшими. Подробности рассказали в краевом УГИБДД.

По предварительной информации, на 437-м километре автодороги М-7 Волга водитель японской иномарки выехал на встречную полосу. Своим маневром он спровоцировал столкновение двух грузовиков и одного авто.

В результате ДТП пострадали три человека. Данные о пострадавших уточняются. Погибших нет.

Теперь сотрудникам ГИБДД остается узнать причины происшествия.