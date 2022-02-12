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Общество12 февраля 2022 6:09

В Перми директора строительной фирмы отправили в колонию за обман дольщиков

Также она заплатит крупный штраф
Григорий СЕРЕДКИН
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Фото: архив "КП"

В Перми осуждена экс-директор фирмы, которая обманула дольщиков на миллионы рублей. Подробностями поделились в пресс-службе краевой прокуратуры.

Установлено, что виновная с 2014 по 2015 год была директором компании-застройщика домов по улице Цимлянской в Орджоникидзевском районе Перми. И заключала договоры участия в долевом строительстве квартир с гражданами и юрлицами.

Однако жилой дом до сих пор не ввели в эксплуатацию. В итоге 11 физическим дольщикам и трем юридическим лицам был причинен ущерб на сумму свыше 87 млн руб.

Ленинский районный суд отправил экс-директора ООО «Торгово-производственная фирма «Пассаж-1» в колонию на шесть лет. Также виновная должна будет заплатить немалый штраф – 400 тыс. руб.