В Пермском крае следователи раскрыли убийство женщины, совершенное 4 года назад

Убийство раскрыли спустя 4 года. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Пермском крае следователи раскрыли убийство, совершенное более 4 лет назад, об этом сообщает СКР по Пермскому краю.

Труп 79-летней женщины был обнаружен 30 марта в частном доме в селе Кочево. Она была избита и задушена. Долгое время убийцу не могли вычислить из-за неочевидности преступления. Спустя несколько лет правоохранители вышли на след преступника, им оказался 42-леетний местный житель. В раскрытии преступления помогли сотрудники полиции.

Обвиняемого ждет суд, дело возбуждено по статье «убийство».