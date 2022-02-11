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Происшествия11 февраля 2022 18:13

В Пермском крае следователи раскрыли убийство женщины, совершенное 4 года назад

Его совершил 42-летний мужчина
Анна Маркова
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Убийство раскрыли спустя 4 года.

Убийство раскрыли спустя 4 года.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Пермском крае следователи раскрыли убийство, совершенное более 4 лет назад, об этом сообщает СКР по Пермскому краю.

Труп 79-летней женщины был обнаружен 30 марта в частном доме в селе Кочево. Она была избита и задушена. Долгое время убийцу не могли вычислить из-за неочевидности преступления. Спустя несколько лет правоохранители вышли на след преступника, им оказался 42-леетний местный житель. В раскрытии преступления помогли сотрудники полиции.

Обвиняемого ждет суд, дело возбуждено по статье «убийство».