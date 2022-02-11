В Перми будут судить директора машиностроительного завода

Уголовное дело передано в суд.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
В Перми следователи передали в суд уголовное дело, которое возбудили на руководителя машиностроительного завода. Его обвиняют в неуплате налогов и сокрытии средств в особо крупном размере.
В СКР по Пермскому краю сообщили, что обвиняемый в личных целях не перечислил в бюджет налоги в сумме 19 миллионов рублей. Также скрыл деньги и имущество предприятия, которые должны были покрыть недоимку по налогам - больше 9 миллионов рублей.
В ближайшее время суд рассмотрит уголовное дело.