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Происшествия11 февраля 2022 17:58

В Перми будут судить директора машиностроительного завода

Он уклонялся от уплаты налогов на сумму больше 19 млн рублей
Анна Маркова
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Уголовное дело передано в суд.

Уголовное дело передано в суд.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Перми следователи передали в суд уголовное дело, которое возбудили на руководителя машиностроительного завода. Его обвиняют в неуплате налогов и сокрытии средств в особо крупном размере.

В СКР по Пермскому краю сообщили, что обвиняемый в личных целях не перечислил в бюджет налоги в сумме 19 миллионов рублей. Также скрыл деньги и имущество предприятия, которые должны были покрыть недоимку по налогам - больше 9 миллионов рублей.

В ближайшее время суд рассмотрит уголовное дело.