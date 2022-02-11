В ДТП в центре Перми пострадали три человека

В ДТП пострадали три человека.

В Перми вечером 11 февраля произошло ДТП с пострадавшими. По предварительной информации ГИБДД по городу Перми, водитель автомобиля «Лада Веста» ехал со стороны улицы Ленина по улице Крисанова, выехал на перекресток с улицей Петропавловская на красный сигнал светофора и врезался в автомобиль «Равон», после чего иномарку отбросило на женщину, стоявшую на тротуаре.

В автоаварии пострадало три человека - водитель автомобиля «Равон» и пассажирка «Весты» получили ушибы, пешеход - переломы. Всех троих увезли в больницу.

Госавтоинспекция проводит проверку по факту ДТП, устанавливаются все обстоятельства. Движение трамваев восстановлено.

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