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Общество11 февраля 2022 16:24

Пермская компания заплатила почти пять миллионов рублей за срыв строительных работ на пороховом заводе

Деньги взыскали судебные приставы
Анна Маркова
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Фото: архив "КП"

В Перми судебные приставы взыскали с пермской компании 4 млн 700 тысяч рублей за срыв строительно-монтажных работ на «Пермском пороховом заводе». Об этом сообщает издание «Business Class» со ссылкой на пресс-службу ФССП по Пермскому краю.

В рамках госконтракта между заводом и московской организацией был заключен договор, которая, в свою очередь, заключила договор субподряда с ООО «Гаросс». Компания должна была выполнить строительно-монтажные работы на объекте, но, работы не выполнила.

В отдел судебных приставов пришел исполнительный документ, с пермской компании предстояло взыскать деньги за неосновательное обогащение, неустойку и госпошлину на сумму более 4 млн 700 тысяч рублей. После вынесенного предупреждения организация в течение 5 дней перечислила всю сумму долга.