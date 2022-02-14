Пермяки смогут приобрести смартфоны по подписке

О новой программе МТС Upgrade рассказала директор МТС в Пермском крае Оксана Кайгородова. По ее словам, она интересна для «для тех, кто меняет смартфоны в среднем раз в год, стремится пробовать новые флагманские модели и новинки».

По условиям программы пользователь выплачивает только 60% от стоимости устройства и далее может сделать апгрейд на новую модель по аналогичной подписке. Оставшуюся сумму выплачивать не надо — достаточно вернуть прежний смартфон и продолжить пользоваться новым устройством снова по подписке. Этим подписка отличается от рассрочки или кредита. Стоимость подписки – от 3 тысяч рублей в месяц. Пока в программе МТС Upgrade участвуют айфоны, но в перспективе возможно включение и других брендов.

Для того, чтобы оформить подписку необходимо оставить заявку в любом салоне МТС или на сайте forward-leasing.ru. Подключиться к программе может абонент любого оператора от 18 лет.