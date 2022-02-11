Власти рассказали, когда у пермских школьников закончится дистант

Дистант закончился, пора в школу. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Перми с 14 февраля школьники вернутся к обучению в очной форме, об этом сообщает городская администрация.

Напомним, что дистант был объявлен в Перми, Соликамске и Березниках с 3 по 9 февраля из-за высокой заболеваемости ОРВИ и коронавирусом, но главный санитарный врач Прикамья затем продлил этот срок еще на три дня у школьников краевой столицы - до 13 февраля.

Во время карантина льготные категории учащихся с 5-го по 11-й класс получили продуктовые наборы за период с 3 по 9 февраля. Когда они придут в школу, ребят дополучат витаминизированное питание вместе с горячим питанием. Это будут фрукты, соки. Кроме этого школьники начальных классов также получат вместе с горячим питанием в школе дополнительные фрукты и соки.

Кстати, по данным Роспотребнадзора, в Перми за последние сутки зарегистрировано 2202 случая, что составляет 41,6 % от общего числа заболевших. В Пермском крае - 5 298 человек из них 1 540 новых заболевших – дети.

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