В Пермском крае ребенок на тюбинге скатился под колеса машины

Зимние забавы должны проходить в безопасных местах. Фото: архив "КП"

В Барде 10 февраля под машину попал 4-летний малыш. ДТП произошло вечером, со стороны дороги Барда - Куеда ехал автомобиль Ford Focus, за рулем была 29-летняя женщина. В это время ребенок выехал на тюбинге на дорогу и попал под колеса иномарки.

- В результате аварии ребенок получил травмы, - сообщили в УГИБДД по Пермскому краю. - Ему рекомендовали амбулаторное лечение.

Госавтоинспекция напоминает, что катание на «ватрушках», санках, ледянках должно проходить на специально оборудованных для них спусках, площадках, не выходящих на проезжую часть.

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