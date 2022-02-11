Пермские врачи провели сложную операцию на мозге

Операция прошла успешно.
Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
В Перми в городской больнице им. С.Н. Гринберга пермские специалисты под руководством нейрохирурга из Федерального центра Виталия Киселева провели сложную операцию на мозге.
Виталий Киселев - кандидат медицинских наук, эндоваскулярный нейрохирург, приехал в Пермь из новосибирского Федерального центра нейрохирургии. В его присутствии наши медики выполнили операцию по эмболизации аневризмы сосуда головного мозга.
63-летний мужчина был госпитализирован в Пермь из Чайковского с ишемическим инсультом. Ему экстренно провели ангиографию сосудов головного мозга. Исследование показало крупную аневризму среднемозговой артерии справа - состояние угрожало сосудистой катастрофой - разрывом стенки аневризмы, кровоизлиянием в мозг, что могло обернуться тяжелыми последствиями для пациента – инвалидностью или хуже того смертью.
Сложность операции была в особенной анатомии аневризмы и ее расположении, добраться до нее было не так уж просто, но врачи справились, операция прошла успешно и риск сосудистой катастрофы устранен.
Сейчас пациент в сознании, в удовлетворительном состоянии, готовится к выписке в ближайшие дни.
Кстати, операция была проведена на новом ангиографическом комплексе Siemens, который установили в октябре прошлого года.
Читать также
В Пермском крае врачи спасли пациента, который мог умереть в любой момент
Они провели современную малоинвазивную процедуру на сердце (Подробнее...)