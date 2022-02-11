Пермские врачи провели сложную операцию на мозге

Операция прошла успешно. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Перми в городской больнице им. С.Н. Гринберга пермские специалисты под руководством нейрохирурга из Федерального центра Виталия Киселева провели сложную операцию на мозге.

Виталий Киселев - кандидат медицинских наук, эндоваскулярный нейрохирург, приехал в Пермь из новосибирского Федерального центра нейрохирургии. В его присутствии наши медики выполнили операцию по эмболизации аневризмы сосуда головного мозга.

63-летний мужчина был госпитализирован в Пермь из Чайковского с ишемическим инсультом. Ему экстренно провели ангиографию сосудов головного мозга. Исследование показало крупную аневризму среднемозговой артерии справа - состояние угрожало сосудистой катастрофой - разрывом стенки аневризмы, кровоизлиянием в мозг, что могло обернуться тяжелыми последствиями для пациента – инвалидностью или хуже того смертью.

Сложность операции была в особенной анатомии аневризмы и ее расположении, добраться до нее было не так уж просто, но врачи справились, операция прошла успешно и риск сосудистой катастрофы устранен.

Сейчас пациент в сознании, в удовлетворительном состоянии, готовится к выписке в ближайшие дни.

Кстати, операция была проведена на новом ангиографическом комплексе Siemens, который установили в октябре прошлого года.

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