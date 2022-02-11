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Происшествия11 февраля 2022 11:00

В Перми сотрудник техподдержки продавал личные данные абонентов

Информация о клиентах оказались в открытом доступе
Анна Маркова
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Ущерб компании от действий сотрудника составил 6 млн рублей.

Ущерб компании от действий сотрудника составил 6 млн рублей.

Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

В Перми сотрудник технической поддержки одной из компаний продал знакомому базу данных абонентов. Об этом сообщает ГУ МВД по Пермскому краю.

В июне 2020 года он получил от товарища 20 тысяч рублей. Используя служебный пароль, он скопировал базу данных абонентов на телефон и передал сведения соучастнику, который отправил данные третьим лицам через интернет.

Информация клиентов организации оказались в свободном доступе. Ущерб, причиненный компании, составил более 6 млн рублей.

На обоих 25-летних участников преступления возбудили уголовные дела по статье «Незаконные получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну».

Суд назначил им штрафы - 120 и 150 тысяч рублей. Приговор не вступил в законную силу.