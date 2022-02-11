Жители Прикамья могут закрыть больничный по электронной почте

Недавняя очередь в одной из поликлиник Перми. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Жители Прикамья теперь могут закрыть больничный не только по телефону, но и по электронной почте. Такой формат выписки с листа нетрудоспособности распространяется на пациентов, проходивших лечение от ОРВИ или COVID-19 амбулаторно. Об этом сообщили в краевом Минздраве.

Так закрыть больничный теперь могут пациенты большинства поликлиник. А о том, что больничный можно закрыть по телефону, мы сообщали ранее здесь.

«Отправляя сообщение на электронную почту, пациенту нужно указать о себе всю необходимую информацию – фамилию, имя и отчество, дату и год рождения, СНИЛС, номер телефона и дату открытия листа нетрудоспособности. При этом обращаться необходимо именно в то учреждение, в котором больничный лист был открыт», - пояснили в Минздраве.

С полным списком медорганизаций Прикамья, где можно закрыть больничный по электронной почте, можно ознакомиться тут.