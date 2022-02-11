«Маленькая сумасшедшая свадьба». В Перми возобновят балет на музыку Стравинского

В театре идут репетиции "Свадебки". Фото: Андрей Чунтомов

В Пермском театре оперы и балета возобновили два одноактных балета - «Свадебку» Иржи Килиана и The Second Detail Уильяма Форсайта. (12+).

- «Свадебка» - хореографические сцены с пением и музыкой, написанные Игорем Стравинским на народные тексты из собрания Петра Киреевского, - рассказали в театре. - История «Свадебки» началась в 1912 году, когда Стравинский задумал хоровую кантату на тексты русских обрядных песен.

Премьера балета «Свадебки» в постановке Брониславы Нижинской, хореографа Ballets Russes Сергея Дягилева состоялась в 1923 году в парижском Théâtre de la Gaîté. В Пермском же театре возобновят постановку Иржи Килиан, которая увидела свет в 1982 году в Nederlands Dans Theater.

- Жанр балета в программках театре определяется как «Маленькая сумасшедшая свадьба», - сообщил Филип Тейлор, репетитор-постановщик балета «Свадебка».

Творческий последователь Джорджа Баланчина Уильям Форсайт создал балет The Second Detail в начале 1990-х во Франкфурте. В России впервые этот балет был поставлен в Перми в 2012 году. И сейчас над его возобновлением работает представитель Forsythe Productions Ноа Гелбер

Первые спектакли пройдут 18, 19 и 20 февраля.