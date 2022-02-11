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Общество11 февраля 2022 5:00

В Прикамье изменили правила выхода на карантин для школьных классов

Теперь единичные случаи COVID-19 не являются основанием "закрыть" класс
Григорий СЕРЕДКИН
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Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Пермском крае изменены правила выхода на карантин школьных классов из-за COVID-19. Об этом на заседании оперштаба заявил глава регионального Роспотребнадзора Виталий Костарев.

Теперь вывод на карантин по СOVID-19 будет проходить по той же схеме, что и при ОРВИ и гриппе. А именно, когда заболели 20% от численности класса или группы. До этого карантин объявляли, когда заболевал один ученик в классе или в группе. К тому же, полностью отменен карантин для контактных лиц.

Виталий Костарев акцентировал, что эти нововведения приняты на федеральном уровне, поэтому регион обязан их выполнять. Но при этом эпидемиологическая обстановка в Прикамье в целом очень далека от стабильной.