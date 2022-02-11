Бывшего пермского главврача поликлиники осудят за взятки

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В Перми пойдет под суд бывший врач детской поликлиники города. Имя его в краевой прокуратуре не называется.

Установлено, что в 2018 году обвиняемый, используя должностные полномочия, неоднократно получал взятки от одного из предпринимателей. Он требовал от бизнесмена денежные средства за содействие в заключении договоров на поставку продукции, своевременную оплату по заключенным договорам и прочее.

Общая сумма полученных средств составила более 120 тыс. рублей. Теперь дело рассмотрит один из судов Перми.