В Пермском крае больничные листы открывают после звонка в неотложку

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В Пермском крае листы нетрудоспособности открываются с даты обращения за неотложной помощью. Об этом на заседании краевого оперштаба заявил зампред правительства региона Сергей Никифоров.

Дело в том, что из-за сильной загруженности бригада неотложной помощи не всегда может приехать к пациенту в день вызова. Поэтому в дате открытия больничного указывается дата звонка.

Выросла и нагрузка не только на бригады врачей, но и на call-центры. Сейчас количество операторов выросло до 120.

«Большинство пациентов с ОРВИ и COVID-19 лечатся амбулаторно, одновременно растут показатели по числу госпитализаций. Это связано с тем, что при высокой заболеваемости кроме штамма «омикрон», который переносится легче, по-прежнему наблюдается большой прирост инфицированных «дельтой»: с ним люди болеют более тяжело. В связи с этим с середины января число госпитализаций пациентов с коронавирусом и пневмониями существенно выросло – в 2 раза», - добавил Сергей Никифоров.