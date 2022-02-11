Пермь
ФотоВидеоОлимпиада 2022Covid-19 в ПермиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Пермь
ФотоВидеоОлимпиада 2022Covid-19 в ПермиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Пермь
-7°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество11 февраля 2022 3:26

В Прикамье в выходные может похолодать до -16 градусов

Самая холодная погода ожидается на востоке региона
Григорий СЕРЕДКИН
КомментироватьОставить комментарий(0)
.

.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Синоптики поделились прогнозом погоды в Прикамье на ближайшие выходные. Так, Пермский край останется под влиянием обширной барической депрессии с основным центром над Баренцевым морем. В регионе в оба дня ожидается облачная погода с небольшим снегом.

Как рассказали специалисты проекта «Метеоролог и я», температура воздуха в субботу ночью может упасть до -13 градусов. А днем немного превысит климатическую норму и составит −3…−8 градусов.

В ночь на воскресенье похолодает до −6…−11 градусов, по востоку до −11…−16 градусов. В Перми - до −7…− 9 градусов.

Днем ожидается потепление до −3…−8 градусов, в Перми - до −4…−6 градусов. Ветер южный, юго-западный 3-8 метров в секунду.